Водитель Тойоты сбил двух 17-летних студентов на пешеходном переходе в Братске

Водитель Тойоты сбил двух 17-летних студентов в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла вечером, 26 марта в Братске. На улице Курчатова, водитель Тойоты Премио не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил двух 17-летних студентов, которые переходили дорогу по «зебре». С различными травмами подростков госпитализировали. Что касается водителя японского авто, то у его машины нашли ряд нарушений.

- Замерив глубину протектора шин Тойоты, инспекторы ГИБДД выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности. – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителя уже оштрафовали. Его машину поместили на специализированную охраняемую стоянку.

Сейчас дорожные полицейские разыскивают очевидцев аварии.

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