В Братске планируется построить новую школу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел в Братске совещание по вопросам социально-экономического развития города и остановился на отдельных направлениях, которые получат развитие.

Глава региона сообщил о решении по строительству школы в 26-м микрорайоне северной столицы региона. Объект будет претендовать на участие в федеральном проекте по возведению новых учреждений образования в рамках государственно-частного партнерства. В мае-июне Минпросвещения России проведет отбор заявок.

- Не вижу препятствий для реализации этого масштабного проекта. Поставил муниципалитету задачу определить потенциального подрядчика, который в рамках конкурсных процедур построит школу. Срок окончания работ – декабрь 2022 года, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор также назвал правильным и согласованным решение по Братскому перинатальному центру. Задача – построить новый корпус и капитально отремонтировать существующие. В новом здании предполагается разместить родильное отделение, оперблок, реанимации, в том числе, для интенсивной терапии новорожденных. Кроме того, для медучреждений города по ряду программ будет приобретено оборудование, включая маммограф, флюорограф, аппараты искусственной вентиляции легких и другое.

На совещании шла речь и об обновлении дорожной инфраструктуры. В этом году на реализацию в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги» направлено 10 млрд рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. В рамках проекта Братску предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета в размере 308 млн рублей. Средства пойдут на ремонт трех автодорог протяженностью 2,7 км и на капитальный ремонт трех трасс (1,8 км). За счет дополнительных средств из федерального бюджета запланировано 35,6 млн рублей на ремонт улицы Пролетарской (1,6 км).

Кроме того, Игорь Кобзев сообщил, что проработан вопрос о том, как наиболее оптимально проложить объездную автомобильную дорогу «Вилюй».

- Трасса пройдет по объездной, от транспортной развязки «Братск – аэропорт – жилой район Энергетик» до перекрестка с улицей Студенческой с выходом на автомобильную дорогу «Вилюй», - сказал глава Приангарья.