Аэропорт Братска должен быть реконструирован до конца года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Как идет реконструкция аэропорта Братска, проверили руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы, которые начались в 2020 году, идут в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Сумма контракта - 1,19 млрд рублей. Подрядчик должен реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, создать новые места стоянок воздушных судов, построить очистные сооружения, аварийно-спасательную станцию и другие объекты. Работы должны быть завершены в конце 2021 года. Сейчас наблюдается отставание от графика. Из-за пандемии и невозможности привлекать рабочих из- за рубежа не хватает трудовых ресурсов.

- Финансирование проекта обеспечено полностью. Мы договорились, что дополнительно объединим усилия правительства Иркутской области, Росавиации, города Братска, заказчика-застройщика, подрядной организации, чтобы реализовать этот социально важный для развития региона проект, - сказал Александр Нерадько.

Глава Приангарья подчеркнул, что срыв сроков реконструкции аэропорта Братска недопустим.

- В кратчайшие сроки мы должны мобилизовать все ресурсы. Будет организован штаб, определены ответственные лица со стороны правительства Иркутской области и муниципалитета, которые будут контролировать ход работ, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также поручил привлечь на этот объект сто сотрудников Дорожной службы Иркутской области, составить график работ и ежедневно проверять его исполнение. Плюс ко всему на объекте установят видеокамеры, которые позволят наблюдать за работами в онлайн-режиме.

Модернизация взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры аэропорта Братска позволит принимать больше воздушных судов, снизить тарифы на их обслуживание, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полетов. Как заявил Игорь Кобзев, реконструкции требуют и другие аэропорты региона. Соответствующая задача поставлена в послании губернатора.