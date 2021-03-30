Осужден шутник, который сообщил о теракте в здании администрации Братска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все экстренные службы Братска поднял в один из октябрьских дней 2020 года, 59-летний местный житель. Мужчина, ради шутки позвонил в полицию, и сообщил, что в здании администрации Братска якобы должен произойти теракт. Прибывшие на место специалисты, выяснили, что никакой опасности нет, и вызов был ложный.

Шутника по горячим следам вычислили полицейские и сотрудники УФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». На днях он услышал приговор суда.

- Братчанина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Сотрудники УФСБ еще раз напоминают, что уголовная ответственность з ложные сообщения о теракте наступает с 14 лет. За это можно получить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. Также шутникам грозят принудительные работы от 2 до 3 лет.