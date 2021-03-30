В Иркутске пропал без вести 44-летний житель Улан-Удэ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 44-летнего Амгалана Цыренжапова, полицейским сообщила его взволнованная сестра. Она рассказала, что брат еще 27 марта должен был вернуться из Иркутска в Улан-Удэ, но таки не приехал. До сих пор о его местонахождении никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. На вид ему 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения, у него темно-русые волосы. Был одет в бело-синюю горнолыжную куртку, синие брюки, черные кожаные ботинки. С собой у него был черный рюкзак. По одной из версий, мужчина может находиться в центре Иркутска.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Амгалана Циренжапова, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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