Трое иркутян избили и похитили своего знакомого, чтобы выбить из него долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жесткие методы для того чтобы выбить долг у своего 33-летнего знакомого выбрали трое жителей Иркутска. Они пришли домой к мужчине и попытались заставить его отработать долг бесплатным выполнением строительных работ. Тот отказался. Тогда сообщники, один из которых работает прорабом, избили мужчину, затащили его в салон автомобиля и перевезли в квартиру на улице Кожова.

Оттуда похищенный сумел сбежать. Он сразу отправился в полицию и написал заявление. Троицу задержали по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Задержанные заключены под стражу.

Добавим, что за похищение мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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