Бухгалтер из Усолья-Сибирского начислила мошенникам 150 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

То, что на уловки мошенников может попасть человек любой профессии, доказала 44-летняя бухгалтер из Усолья-Сибирского. Женщину, которая знает про финансы все, обманули по классической схеме. Ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на имя усольчанки оформлен кредит. Женщина ответила, что никакой займ не брала. Однако аферистка начала расспрашивать о наличии кредитных банковских карт, и, узнав, что они есть, посоветовала снять все деньги и сразу перевести на продиктованные реквизиты.

Бухгалтер поверила и отправилась к банкомату, сняла с кредитных карт 150 тысяч рублей и перевела их на пять телефонных номеров и три банковских счета, указанные мошенницей. То, что ее обманули, усольчанка поняла только на следующий день.

- Возбуждено очередное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз напоминают, что настоящие банковские специалисты никогда не станут звонить на телефоны клиентов, и запрашивать конфиденциальную информацию.

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