В контрабанде леса на 25 миллионов рублей подозревают жителя Тайшета Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семь преступлений по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и еще семь по статье «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины» - именно в таком количестве нарушений закона подозревают жителя Тайшета в Иркутской области.

- По версии следствия, мужчина в 2017-2018 годах, являясь директором юр.лица, купил незаконно заготовленную древесину, подделал документы о ее законном происхождении и отправил на переработку, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. – Общая стоимость переработанной древесины оценивается в сумму выше 25 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, после обработанные пиломатериалы были отправлены в страны ближнего зарубежья. В рамках расследования следователи нашли и арестовали имущество подозреваемого, добытого, по их мнению, преступным путем.

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