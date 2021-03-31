МЧС: усиление ветра ожидается 1 апреля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об ухудшении погоды предупреждают жителей Иркутской области спасатели. В северных районах Приангарья 1 апреля синоптики обещают усиление ветра до 15-18 м/с. Также спасатели призывают туристов отказаться от выхода на маршруты в горы.

- В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным Иркутского Гидрометцентра, погода в регионе 1 апреля ожидается с переменной облачностью, небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. По словам метеорологов, ветре до 18 м/с будет дуть только в северных районах, в остальных скорость воздушных потоков 2-7 м/с с порывами до 13. Днем в Приангарье +1…+6, при облачности до -8, а на севере - Катангском, Усть-Илимском районах до -8, местами и до -17.

В Иркутске 1 апреля пройдет без погодных катаклизмов. Ветер ожидается 5-10 м/с, без осадков, днем +4…+6.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08