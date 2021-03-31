Сибиряк избивал 11-летнюю падчерицу за мелкие провинности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокие методы воспитания выбрал для своей 11-летней падчерицы, 37-летний житель Улан-Удэ. С августа по декабрь 2020 года он, наказывая девочку за мелкие провинности, не раз бил ее руками по голове. 11 декабря из-за жестокого обращения, девочка после уроков в школе не захотела возвращаться домой. Ей пришлось ночевать в подъезде другого дома. А утром она отправилась к знакомой женщине, которая и позвонила в полицию.

- В отношении отчима возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Добавим, что следователям уже удалось собрать все доказательства вины мужчины. Дело передано в суд.

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