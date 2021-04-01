Погода в Иркутске: 1 апреля в городе ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 1 апреля будет с переменной облачностью. Осадки, если и выпадут, то незначительные. Ветер сегодня дует со скоростью 5-10 м/с с северо-запада.

- Днем воздух в Иркутске прогреется до +4…+6 градусов, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Что касается погоды в Иркутской области 1 апреля: в регионе ждут мокрый снег и снег. Не сладко сегодня придется жителям севера Приангарья – там сегодня ветрено. Скорость воздушных потоков может достигать 15-18 м/с. Днем в четверг столбики уличных термометров покажут +1…+6. Если небо затянут облака, будет -3…-8.

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