С поличным поймали карманника полицейские Иркутска Фото: Ольга Крыльцова

18-летняя студентка могла остаться без сотового телефона, если бы в тот день иркутские полицейские не заприметили на остановке общественного транспорта подозрительного мужчину. Он смотрел на пассажиров, но уезжать явно никуда не торопился. И вот во время одной из посадок людей в автобус, он подошел к молодой девушке и вытащил мобильник из ее кармана.

- Оперативники незамедлительно пресекли хищение и задержали злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 38-летний, нигде не работающий, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние местный житель.

Похищенное имущество сейчас изъято, в скором времени телефон вернется к владелице. А мужчине предстоит ответить за свои действия в суде, сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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