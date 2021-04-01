Житель Китая задержан по подозрению в контрабанде леса в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Китая арестован в Бурятии. Иностранца подозревают в контрабанде леса, общая стоимость вывезенной древесины оценивается в 5 миллионов рублей.

- Ему вменяется три эпизода совершения контрабанды пиломатериалов хвойных пород сосны кедровой, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России. – Для вывоза лесопродукции из России он использовал подложные документы. Также следователи выяснили, что иностранный гражданин работал вместе с работником коммерческой организации, занимающейся торговлей леса за границу.

Расследование уголовного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере» продолжается. Подозреваемый находится под стражей.

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