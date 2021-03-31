Налетчиков, которые украли из дома предпринимателя 4 миллиона рублей, нашли по ДНК

Момент налета попал на камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Дерзкое разбойное нападение на дом предпринимателя из Тайшета Иркутской области произошло в конце марта 2020 года. Его организовали пятеро местных жителей. Перед преступлением, они четко распределили между собой роли и план.

Все произошло так. Ночью, двое мужчин подвезли к дому бизнесмена трех своих сообщников. Через окно они залезли в дом, где от шума проснулась 62-летняя женщина и ее 15-летний внук. . Налетчики повалили их на пол, связали руки скотчем, и избили. Затем они забрали из сейфа забрали деньги и украшения на сумму более 4 миллионов рублей и были таковы.

Однако сдать всю ювелирку в ломбард, преступники не успели. Через несколько дней взяли первого участника грабежа. Его вычислили, несмотря на то, что пострадавшие не видели лиц.

- Причастность мужчины к налету подтвердилась совпадением его ДНК-следом, обнаруженным на скотче, которым они связывали хозяев дома, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

После этого найти остальных его сообщников оставалось делом техники. Буквально через месяц-другой наручники захлопнулись на руках всех участников налета. Один из них успел скрыться в Ростовской области. Были возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Разбой, совершенный в особо крупном размере» и «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». Расследование уже завершено. Дело передано в суд. Вскоре налетчики услышат приговор. Им грозит до 15 лет колонии.