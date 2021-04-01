Последствия подтопления ликвидируют в Иркутском районе

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском районе в связи с подтоплением введен режим чрезвычайной ситуации. Как идут работы по отводу талых вод от жилых домов в селе Хомутово, проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Ситуация непростая. Мне было важно убедиться в том, что людям ничего не угрожает, - отметил глава региона. - Тяжелее всего было ночью. Спасатели отводили воду от домов, вытаскивали застрявшие автомобили, поддерживали людей, чтобы избежать паники.

Сейчас на месте работают 81 человек и 27 единиц техники. Если будет необходимо, группировку усилят. Сотрудники Дорожной службы Иркутской области прокладывают дополнительную трубу для отвода воды, углубляют русло, по которому уходят талые воды. Также на месте дежурят отряды с лодками, чтобы при необходимости перевозить людей. В деревне Куда готов пункт временного размещения, но пока нужды в нем нет.

В настоящее время в Иркутском районе подтоплены приусадебные участки 146 домов. Население информируют о сложившейся ситуации и мерах безопасности. В зоне бедствия - деревни Грановщина, Столбово, Большежилкино, села Урик, Большая Елань и два садоводства города Иркутска. Обстановка в каждом населенном пункте - под постоянным наблюдением.