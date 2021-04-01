Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдет в 2023 году в Иркутске Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Отличная новость для иркутских любителей бокса! В 2023 году в нашем городе состоится чемпионат России по боксу среди мужчин. Планируется, что эти соревнования станут отборочными на предквалификационном этапе к Олимпиаде 2024, которая пройдет в Париже.

- К чемпионату России необходимо подготовить не менее трех спортсменов из Иркутской области, претендующих на победу, - рассказывают организаторы. - А из этих трех один должен завоевать путевку на Олимпиаду 2024.

Добавим, что чемпионат России по боксу в Иркутске пройдет в ледовом дворце «Байкал». На соревнования приедут более 300 спортсменов, среди них пять олимпийских чемпионов и 10 чемпионов мира.

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