«Место куда хочется возвращаться»: олимпийская чемпионка Аделина Сотникова снялась в клипе на льду Байкала Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на то, что лед зимнего Байкала из-за оттепели становится все тоньше, он продолжает манить звезд спорта, шоу-бизнеса и блогеров. Некоторые селебрити, как например телеведущая Юлия Барановская приезжают, чтобы просто устроить яркие фотосессии, а кто-то чтобы поработать. Олимпийская чемпионка Сочи, фигуристка Аделина Сотникова как раз из последних. Спортсменка прокатилась на коньках по кристально чистому льду озера, для съемок в новом музыкальном клипе.

Съемки клипа проходили в порывистый ветер. Фото: "Заповедное Прибайкалье"

- «Байкал – место, куда хочется возвращаться, - написала на своей странице в инстаграме Аделина Сотникова. – Первый раз, когда была здесь, сказала себе, что обязательно вернусь обратно. И вот я тут, пусть на денек. Он был очень не простым.

Еще бы, ведь съемки, во время которых Аделине пришлось демонстрировать все самые известные элементы фигурного катания, продолжались целый день. И это несмотря на порывистый холодный ветер. Кстати, о чем будет клип, рассказали в пресс-службе национального парка «Заповедное Прибайкалье».

Лед пока выдерживает даже тяжелое фортепиано. Фото: "Заповедное Прибайкалье"

- Команда из Москвы снимала клип на музыку молодого российского композитора Николы Мельникова, - рассказывают в пресс-службе «Заповедное Прибайкалье». - Байкал был выбран местом съемок не случайно: именно на проблемы сохранения чистоты Священного Моря, своей новой работой Никола Мельников планирует обратить внимание миллионов людей по всему миру.

Фото: "Заповедное Прибайкалье"

Кстати, во время съемок клипа, на лед Байкала, куда вся команда прибыла на вездеходе «Трэкол», вынесли сотни килограммов оборудования и инвентаря. Установили даже фортепиано, на котором по сюжету играл главный герой. Для безопасности, за процессом следили инспекторы Листвянского лесничества.

На экраны клип с олимпийской чемпионкой на Байкале планируют выпустить в апреле этого года.

ДОСЬЕ «КП»

Аделина СОТНИКОВА

Родилась: 1 июля 1996 года в Москве.

ДОСТИЖЕНИЯ:

Первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

В марте 2020 года Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.

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