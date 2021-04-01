Театры, концертные залы и цирки в Иркутской области разрешили заполнять на 75% Фото: Мария ЛЕНЦ

Культурная жизнь в Иркутской области оживает, но попробуй, ухвати билетик на концерт или спектакль! Места бронируются сильно заранее. Как-никак, засиделись сибиряки дома за пандемию, всем хочется свежих впечатлений. При этом свободных мест не так уж много: чтобы снизить риски заразиться COVID-19, театры и концертные залы оставляли полупустыми, а в цирки пускали только 40% зрителей.

Теперь же в театрах, концертных залах и цирках разрешили заполнять 75% мест. Изменения в указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Тем временем, для пожилых жителей региона до 14 апреля продлили режим самоизоляции. Они по-прежнему могут продлить больничный.

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