Генеральную уборку проведут в Иркутске

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Месячник санитарной очистки Иркутска стартовал 1 апреля. Общегородской субботник пройдет 24-го. Мэр города Руслан Болотов поручил привести улицы областного центра в порядок, чтобы 1 Мая столица региона встретила чистой и обновленной. Кстати, именно в этот день прогремит салют в честь присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести».

– С 1 по 30 апреля нам предстоит сделать генеральную уборку. Работы ожидается много: необходимо собрать скопившийся за зиму мусор, провести ямочный ремонт дорог, нанести разметку на магистралях, отремонтировать и покрасить ограждения на улицах, мостах, путепроводах, спортивных и детских площадках, в скверах. Также необходимо привести в порядок фасады зданий, решить ряд других задач. В этом году Иркутск отмечает 360-летие, и требования к внешнему виду города особые, - подчеркнул Руслан Болотов.

Как сообщил заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов, в этом году процесс уборки города будет тщательно контролироваться.

- Мы знаем, кто и на какой территории наводит порядок, ежедневно отслеживаем выполненные объемы работ. Есть неразграниченные территории, где уборку организует администрация. Перед нами стоит задача навести чистоту во всем городе, - подчеркнул он.

Уборкой дворов должны заняться управляющие компании. За территориями, примыкающими к магазинам, зданиям различных организаций, обязаны следить владельцы недвижимости.

Во время генеральной уборки также предстоит отмыть и очистить от рекламы общественный транспорт. Трамваи и троллейбусы украсит символика 360-летия Иркутска.

Борьба с несанкционированной рекламой в этом году примет масштабный характер. Она коснется как объявлений и листовок, расклеенных на дверях подъездов, стенах и водосточных трубах, так и кричащих вывесок, размещенных вдоль дорог билбордов.

Месячник по санитарной очистке завершится общегородским субботником. Принять участие в уборке смогут все желающие. Перчатки, мусорные пакеты и другой необходимый инвентарь уже закуплены.

Полигон твердых бытовых отходов примет более 8 тыс. кубометров отходов по талонам на бесплатный вывоз мусора, которые будут распределять в округах. Как отметил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев, с улиц города муниципалитет вывезет на полигон свыше 850 тонн мусора.