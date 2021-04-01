Сотрудники ДПС ведут скрытое наблюдение за водителями Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Соблюдают ли иркутские автомобилисты правила дорожного движения? Инспекторы наблюдают за этим, не только патрулируя улицы. Накануне сотрудники ГИБДД провели скрытые рейды. Они выбирались на улицы города с интенсивным движением и фиксировали нарушения на фото и на видео, передавая информацию потом на ближайшие посты ДПС. Накануне полицейские проверяли автомобилистов у Иркутного моста.

- По-прежнему самыми распространёнными нарушениями на данном участке остаются - движения транспорта по обочинам и тротуарам, а также нарушение требований дорожных знаков и разметки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

За те три часа, что инспекторы были в скрытом рейде, они выявили более десятка нарушений. По каждому составлен протокол о нарушении, водителей привлекли к административной ответственности.

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