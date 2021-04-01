Водителю Toyota, который спровоцировал ДТП с двумя погибшими на трассе под Братском, грозит до 15 лет заключения Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла утром, 30 марта на трассе Братск-Усть-Илимск. В районе села Кобляково столкнулись Toyota Hiace и LADA Largus. От удара автомобили превратились в груду искореженного металла. На месте погибли водитель и пассажир отечественного авто. Еще два пассажира - 35-летний житель Усть-Улимска и 20-летний иркутянин, с различными травмами доставлены в больницу.

- Учитывая тяжкие последствия аварии, суд арестовал водителя Toyota, который и спровоцировал аварию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Чтобы избежать подобных трагических ДТП, полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим и не нарушать правила обгона на трассах и городских улицах.

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