Движение большегрузов ограничат в Иркутске с 26 апреля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Чтобы сохранить дорожное покрытие во время таяния снега и весенних перепадов температур в Иркутске с 26 марта ограничат движения большегрузов через город. Сможет ли грузовик проехать по столице Праингарья зависит от веса ТС.
- По автомобильным дорогам общего пользования с 26 апреля не смогут проезжать большегрузы с нагрузкой на ось более 6 тонн, - сообщает администрация города Иркутска.
Грузовики не смогут проезжать по улицам Батарейная, Трактовая, Олега Кошевого, по Ново-Ленинской объездной, по городу от Иннокентьевского моста до поста ДПС на Качугском тракте и от въезда с Московского тракта до села Мамоны. Ограничения эти временные. Продлятся до 24 мая.
Временные ограничения касаются не всех грузоперевозок
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