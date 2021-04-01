Движение большегрузов ограничат в Иркутске с 26 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы сохранить дорожное покрытие во время таяния снега и весенних перепадов температур в Иркутске с 26 марта ограничат движения большегрузов через город. Сможет ли грузовик проехать по столице Праингарья зависит от веса ТС.

- По автомобильным дорогам общего пользования с 26 апреля не смогут проезжать большегрузы с нагрузкой на ось более 6 тонн, - сообщает администрация города Иркутска.

Грузовики не смогут проезжать по улицам Батарейная, Трактовая, Олега Кошевого, по Ново-Ленинской объездной, по городу от Иннокентьевского моста до поста ДПС на Качугском тракте и от въезда с Московского тракта до села Мамоны. Ограничения эти временные. Продлятся до 24 мая.

Временные ограничения касаются не всех грузоперевозок

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