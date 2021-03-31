В День города в Иркутске состоится карнавал

В день города Иркутска 5 июня по городу пройдет карнавальное шествие в костюмах разных эпох. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яркое шествие с музыкой, автомобили, украшенные шарами и лентами, духовой оркестр и барабанщики. Две больших колонны горожан пройдут по центральным улицам Иркутска 5 июня, в день, когда город отмечает свой 360-летний юбилей. Приглашаются все, и лучше – в костюмах разных исторических эпох. Празднику быть! И «Комсомолка» рассказывает о том, как он пройдет.

- Сбор заявок на участие в карнавале начинается, - рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. – И думаю, желающих пройти в колонне по улицам родного города в праздничный день будет достаточно. Относительно ограничений, связанных с пандемией, можно сказать одно – мы будем просить жителей соблюдать дистанцию. Также сейчас решается вопрос о том, чтобы провести онлайн-трансляцию для тех, кто останется в этот день дома.

И все-таки самая главная новость – карнавал состоится. По Иркутску его участники пройдут двумя колоннами: первая – «историческая», она будет демонстрировать этапы развития Иркутска от эпохи первопроходцев и купцов до нашего времени; во второй пройдут все желающие.

Традиционно маршрут шествия будет проходить по Иркутску от улицы Франк-Каменецкого ( от Музея истории города) по ул. К. Маркса до памятника Александру III.

-В апреле будут формироваться колонны участников, в каждой от 50 до 100 человек, рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев. – Идеи и фантазии участников мы не ограничиваем, но предлагаем придерживаться общей исторической темы. Пусть по городу пройдут казаки, купцы, гимназисты, знатные дамы, революционные рабочие. Вариантов множество! Если что, мы подскажем, для этого и объявляем регистрацию заранее.

Крайний срок приема заявок от желающих попасть на карнавал в качестве участников- 15 мая. Организаторы праздника приоткрыли и завесу тайны над тем, что еще ждет нас в день 360-летия родного города.

- Ежегодно самыми массовыми мероприятиями становятся костюмированное шествие, концерты - на большой сцене у памятника Александру III, на площади графа Сперанского и перед Дворцом спорта. Мы уже ведем переговоры с артистами, – продолжает Антон Чернышов. – Для детей будет свое торжество – на острове Юность. Пройдут мероприятия и во всех округах города. А завершится День города праздничным фейерверком.

Лучше всего залпы салюта можно будет разглядеть с Нижней Набережной. Но перед этой, финальной, точкой Дня города состоится еще и награждение участников карнавала – за лучшие костюмы, представляющие эпохи. Но самым главным подарком для всех станет, конечно, хорошее настроение.

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