2020-06-05T18:03:21+03:00
Общество

Бутман, Тимати, Мацуев, карнавал: вспоминаем самые яркие моменты празднований Дня города в Иркутске

Из-за коронавируса День рождения города перенесли, поэтому «Комсомолка» собрала яркие фото с прошлых праздников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самые яркие моменты празднованиий Дня города в ИркутскеСамые яркие моменты празднованиий Дня города в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Помните, как прошлым летом на Дне города в Иркутске зажигали Татьяна Овсиенко и рок-группа «Чайф? А как два года назад рэпер Тимати собрал на свой концерт на площади графа Сперанского 50 тысяч зрителей Да, День рождения любимого Иркутска мы всегда отмечаем с размахом и каждый год заранее готовимся к самой главной фишке празднования – карнавальному шествию. Специально шьем оригинальные костюмы, делаем аквагрим на лице. Но, в эту первую субботу июня на городских улицах будет тишина. Как известно, из-за коронавируса, празднование 359-летия Иркутска перенесли на вторую половину августа. А 6 июня мы скромно поздравим город в модном нынче онлайн-формате. (полная программа здесь)

Поэтому, чтобы поднять себе настроение, давайте вместе вспомним, как было весело в День города в прошлые годы. «Комсомолка» собрала яркие моменты празднований с 2016 по 2019 год.

В День города в Иркутске можно передвигаться и таким образом. На фото момент шествия 2016 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В День города в Иркутске можно передвигаться и таким образом. На фото момент шествия 2016 года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, в 2016-м юбилейный 355-й День рождения начался со спорта. У памятника Александру III с самого утра зарядку для всех желающих провел олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло. Затем все отправились на костюмированное шествие, темой которого была: «Иркутск: прошлое, настоящее, будущее». Вечером иркутяне показали свои таланты на концерте «Голос моего города», а в конце всех ждал концерт Игоря Бутмана и Дениса Мацуева.

Когда еще утреннюю зарядку вам проведет олимпийский чемпион? В 2016-м перед гуляньями всех взбодрил бобслеист Алексей Негодайло (крайний слева) Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда еще утреннюю зарядку вам проведет олимпийский чемпион? В 2016-м перед гуляньями всех взбодрил бобслеист Алексей Негодайло (крайний слева)Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2016-м по улицам во время празднования Дня города ходили "медведи" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2016-м по улицам во время празднования Дня города ходили "медведи"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой День города Иркутска без выступления Игоря Бутмана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой День города Иркутска без выступления Игоря БутманаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Темой шествия 2017-го года была выбрана семья. Поэтому на праздник пригласили гостей из городов побратимов. В мероприятиях участвовали артисты из Улан-Батора, Шеньяна, Каннына и Канадзавы.

А это уже 2017-й. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А это уже 2017-й.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2018-м вместо шествия власти хотели придумать новый формат празднования Дня города. Но иркутяне этого сделать не дали. Буквально сразу после Нового года стали звонить и задавать вопросы: «Когда подавать заявки?»

А еще, в 2018-м мы все вместе показали, какой Иркутск спортивный город и рассказали о любимых видах спорта. Ценители джаза как всегда насладились выступлением знаменитого Игоря Бутмана, а фанаты рэпа – вживую увидели мистера BLACK STAR Тимати.

В 2018-м году мы показали, что Иркутск- спортивный город Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2018-м году мы показали, что Иркутск- спортивный городФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участник этой колонны прошел на таких ходулях все шествие. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участник этой колонны прошел на таких ходулях все шествие.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну и наконец, 2019-й. Этот год в России был объявлен Годом театра, поэтому темой праздничного шествия в Иркутске выбрали «Театр в движении». День рождения Иркутска тогда совпал по дате с Днем защиты детей. Поэтому остров Юность на один день стал «островом Детства». Там появилась сцена в виде 30-метровой мегараскраски. Главными сюрпризами для жителей Иркутска стали выступления звезд отечественной эстрады. Свои мегахиты «Капитан», «Колечко» и другие, исполнила певица Татьяна Овсиенко и рок-группа «Чайф».

А этот участник похож на героя мультсериала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А этот участник похож на героя мультсериалаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Колонна скелетов также решила принять участие в шествии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Колонна скелетов также решила принять участие в шествии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полетели на шабаш? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полетели на шабаш?Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рискнут ли полицейские останавливать такого водителя? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рискнут ли полицейские останавливать такого водителя?Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2019-м году самый титулованный иркутский футболист, защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко проводил отпуск в родном городе и конечно не мог пропустить праздничные гуляния. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2019-м году самый титулованный иркутский футболист, защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко проводил отпуск в родном городе и конечно не мог пропустить праздничные гуляния.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этот иркутянин показал, в каком виде нужно приходить на День города и в каком сопровождении. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этот иркутянин показал, в каком виде нужно приходить на День города и в каком сопровождении.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну а мы надеемся, что в августе 2020-го, пусть и с опозданием на два месяца, мы поздрвим любимый город также ярко и весело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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