День города в Иркутске 2020: программа онлайн мероприятий

Иркутяне привыкли отмечать День города с размахом! Заранее готовятся к карнавалу, шьют костюмы, а в праздничный день танцуют на концертах приглашенных звезд и любуются ярким салютом! Помните, как прошлым летом у нас зажгли Татьяна Овсиенко и рок-группа «Чайф»! Однако в этом году свои коррективы внес коронавирус. День рождения любимого Иркутска - а ему исполнится 359 лет - мы отметим 6 июня в онлайн-формате. Уточним сразу: традиционное пышное торжество не отменили, а лишь перенесли на вторую половину августа.

Итак, как отпразднуем День города Иркутске 2020? Запланировано больше 50 выставок, конкурсов и онлайн-показов! Каждый найдет себе занятие по душе.

Познаем историю виртуально

В Гуманитарном центре-библиотеке семьи Полевых уже запустили недельный познавательный онлайн-марафон. В программе: викторина по театральной жизни и выставка в ребусах о наших земляках - фронтовых писателях. А 6 июня на 13 часов запланирован виртуальный обзор книжной выставки об Иркутске, в 14 часов - стихи и песни с поздравлением города от творческих коллективов. О городском гимне «Любимый Иркутск - середина Земли» и о книге рекордов Приангарья поведают в режиме онлайн в группе библиотеки № 31 в «ВКонтакте».

Искусство на расстоянии

Ограничительные меры пока сняты не везде, есть время поближе познакомиться с нашими учреждениями культуры. А расскажет о них 5, 6 и 7 июня в 18 часов Центральная детская библиотека в своих соцсетях. И еще кое-что интересное для тех, кто любит картины. На сайте Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова 6 июня в 11, 13 и 15 часов выложат видео-интервью с городскими художниками. В соцсетях этого музея весь праздничный день будут идти онлайн-экскурсии по городу. Прогуляемся по любимым улочкам вместе! А затем с 6 по 12 июня каждый день здесь будут транслироваться видеосюжеты об истории города.

Карнавал на День города - любимое мероприятие иркутян.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Танцуют все!

Да, познавательная часть на День города в Иркутске 2020 запланирована разнообразная. А что насчет музыки? Ну какой же праздник без песен и танцев. Не спешите огорчаться, концерт будет, и не один! Так, 6 июня в 17 часов на телеканале ТиВиСи HD состоится трансляция зажигательного онлайн-концерта «Джаз против коронавируса». У микрофона - известная иркутская группа «Доктор Джаз»! Далее, в 19 часов, здесь же слушайте классику в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством маэстро Илмара Лапиньша. Но и это еще не все. В 20 часов смотрите концерт к юбилею нашей газеты «Комсомольская правда»! На сцене для вас группы «Дядя Гоша», «Напалм Дэнс» и Stempline.

КСТАТИ

#иркутск359

Хотите пожелать любимому городу дальнейшего процветания? Тогда снимайте видео и выкладывайте в соцсети. Только обязательно указывайте хештег #иркутск359. А 6 июня эти ролики будут весь день транслироваться в группе «События Иркутска» в соцсетях.

НОСТАЛЬЖИ

А еще давайте вспомним карнавалы в честь дня рождения Иркутска прошлых лет! На сайте Театра народной драмы покажут шествие их колонны с 2015 по 2019 год.

ТОЛЬКО У НАС!

Поете так, что дух захватывает, потрясающе рисуете, пишете стихи, мастерски жонглируете или выполняете акробатические этюды? Тогда покажите таланты всему городу! Принимайте участие в новом конкурсе «Твой звездный выход», который на сайте irk.kp.ru запускают администрация Иркутска, Общественная палата города, «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи HD. Лучшие из лучших выступят на концерте на День города в Иркутске 2020 в августе! Подробности здесь.

Вот такие иркутяне креативные, заранее готовятся ко Дню города.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Температура 37.3 держалась 10 дней после выписки»: сибирячка с коронавирусом во второй раз попала в больницу

Светлана Дука, у которой первый раз нашли COVID-19 еще в апреле, уже месяц чувствует недомогание (подробности)

Снести нельзя оставить. Что делать с “деревяшками” в центре города? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.