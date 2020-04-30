2020-04-30T15:00:07+03:00
Общество

Трансляцию концерта «Классика против коронавируса», который проводят «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония, смотрите 7 мая в 19.00

Выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии будет посвящено Дню Победы и борьбе с COVID-19
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляцию концерта «Классика против коронавируса», который проводят «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония, смотрите 7 мая в 19.00. Фото: архив Иркутской областной филармонииТрансляцию концерта «Классика против коронавируса», который проводят «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония, смотрите 7 мая в 19.00. Фото: архив Иркутской областной филармонии
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В Иркутске продолжается подготовка к уникальному онлайн-концерту, который организуют «Комсомольская правда», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, телекомпания «ТИВИСИ HD» и Иркутская областная филармония при поддержке врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, мэра Иркутска Руслана Болотова, Общественной палаты города Иркутска, а также наших партнеров: интерьерной компании «S-Classic».

Итак, концерт под названием «Классика против коронавируса», который мы посвящаем Дню Победы и борьбе с коронавирусом, смотрим 7 мая в 19.00. Сам концерт состоится на сцене Дворца спорта «Труд» в модном нынче формате онлайн-трансляции. Зрители прямо из дома смогут насладиться часовым выступлением Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Музыканты исполнят самые известные и патриотичные военные песни, в том числе «Священная война», «День Победы». Исполнят всеми любимые композиции солисты Большого театра Василий Соколов и студентка музыкального колледжа Дарья Коптелова.

- Мы уже вовсю репетируем, - рассказала Дарья Коптелова. – Одни из самых любимых песен военных лет - «Катюша», «Синий платочек», «Жди меня». Теперь жду дня, когда вместе с Василием Соколовым исполним «День Победы». Для меня этот концерт много значит. Прадедушка прошел всю войну. Он был танкистом, участвовал в боях под Сталинградом.

Итак, концерт «Классика против коронавируса» смотрим 7 мая на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях Одноклассниках, Фейсбуке и Вконтакте, и на телеканале «ТИВИСИ HD». Послушать выступление можно на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM и 99,5 FM в Братске.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Смтрим джаз в записи на «ТИВИСИ HD»

Внимание, иркутяне! Если вы обожаете джаз, но 24 апреля не смогли посмотреть прямую трансляцию онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», мы приготовили для вас сюрприз. Полную видеоверсию выступления виртуозного бенда «Доктор Джаз», посвященного врачам и полицейским, которые в борьбе с коронавирусом работают день и ночь, вы можете посмотреть в записи в наших группах в соцсетях - «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках». Кроме того, повтор концерта сегодня, 30 апреля, покажет телекомпания «ТИВИСИ HD». Смотрим в 20.30!

ИСТОЧНИК KP.RU

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