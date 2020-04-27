«Джаз против коронавируса»: онлайн-концерт теперь и в записи

Внимание, иркутяне! Если вы обожаете джаз, но 24 апреля не смогли посмотреть прямую трансляцию онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», мы приготовили для вас сюрприз. Полную видеоверсию выступления виртуозного бенда «Доктор Джаз», посвященного врачам и полицейским, которые в борьбе с коронавирусом работают день и ночь, вы можете посмотреть в записи в нашей группе в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Кроме того, повтор концерта в четверг, 30 апреля, покажет телекомпания ТиВиСИ HD. Посмотреть запись на этом канале можно будет в 20.30.

Онлайн-концерт "Джаз против коронавируса".

Напомним, концерт в популярном нынче формате онлайн-трансляции организовали «Комсомолка», компания Asia Show, концертный департамент Asia Musiс, ведущий иркутский джазовый коллектив «Доктор Джаз» и телекомпания ТиВиСи HD. Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска и наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также интерьерной компании S-Classic.

Наверняка еще раз услышать авторские и мировые композиции группы «Доктор Джаз» захотят и те, кто 2 часа не мог оторваться от экрана компьютера, смотря прямой эфир концерта. Тогда зрители остались в восторге, оставляя в комментариях лестные отзывы и слова благодарности.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели, не забывайте участвовать в нашем конкурсе, победители которого получат автографы музыкантов группы «Доктор Джаз», выполненные на красивых открытках с видами старого Иркутска. Для этого вам всего лишь нужно до 8 мая 2020 года отправить свой отзыв на онлайн-концерт либо пожелание артистам на электронную почту: margarita.s@phkp.ru. Мы выберем самые оригинальные и отправим открытки. Сразу скажем, что победителей будет много, ведь мы заготовили 70 подписанных открыток. Смотрите концерт, слушайте лучший джаз и выигрывайте!

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