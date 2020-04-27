2020-04-27T14:22:38+03:00
Общество

«Джаз против коронавируса»: онлайн-концерт теперь и в записи

Если вы не успели попасть на виртуальное представление, вы сможете посмотреть его [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
«Джаз против коронавируса»: онлайн-концерт теперь и в записи«Джаз против коронавируса»: онлайн-концерт теперь и в записиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, иркутяне! Если вы обожаете джаз, но 24 апреля не смогли посмотреть прямую трансляцию онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», мы приготовили для вас сюрприз. Полную видеоверсию выступления виртуозного бенда «Доктор Джаз», посвященного врачам и полицейским, которые в борьбе с коронавирусом работают день и ночь, вы можете посмотреть в записи в нашей группе в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Кроме того, повтор концерта в четверг, 30 апреля, покажет телекомпания ТиВиСИ HD. Посмотреть запись на этом канале можно будет в 20.30.

Онлайн-концерт "Джаз против коронавируса".

Напомним, концерт в популярном нынче формате онлайн-трансляции организовали «Комсомолка», компания Asia Show, концертный департамент Asia Musiс, ведущий иркутский джазовый коллектив «Доктор Джаз» и телекомпания ТиВиСи HD. Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска и наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также интерьерной компании S-Classic.

Наверняка еще раз услышать авторские и мировые композиции группы «Доктор Джаз» захотят и те, кто 2 часа не мог оторваться от экрана компьютера, смотря прямой эфир концерта. Тогда зрители остались в восторге, оставляя в комментариях лестные отзывы и слова благодарности.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели, не забывайте участвовать в нашем конкурсе, победители которого получат автографы музыкантов группы «Доктор Джаз», выполненные на красивых открытках с видами старого Иркутска. Для этого вам всего лишь нужно до 8 мая 2020 года отправить свой отзыв на онлайн-концерт либо пожелание артистам на электронную почту: margarita.s@phkp.ru. Мы выберем самые оригинальные и отправим открытки. Сразу скажем, что победителей будет много, ведь мы заготовили 70 подписанных открыток. Смотрите концерт, слушайте лучший джаз и выигрывайте!

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Солнце взойдет, карантин пройдет»: фотоотчет с онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», который провели «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и Asia Musiс (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
33 человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
484 жителя Иркутской области нарушили режим самоизоляции на выходных
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в иркутской больнице № 10
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Тайшете
Пособия за май в Иркутске начнут выплачивать с 27 апреля
К 75-летию Победы Бессмертный полк на страницах "Комсомольской правды"
581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области
43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области
Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области
На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район
Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области
Самолет с 168 россиянами прилетел в Иркутск из Бангкока
101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95