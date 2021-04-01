Отключение отопления в Иркутске 2 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 2 апреля 2021 запланировано в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Теплоснабжения в ряде зданий отключат на срок от 5 до 12 часов.

- Это необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации. – сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 2 апреля 2021 проведут в зданиях на улицах Чайковского, Блюхера, Киевская, Дзержинского, Марата, Чкалова, Российская, Степана Разина, Свердлова, Канадзавы, Ленина, Горького, 5-й Армии, бульвара Гагарина, в переулке Черемховский (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 2 апреля 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 2 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло. Фото: Оператор Теплосети.

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