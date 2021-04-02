Число подтопленных участков увеличилось до 258 в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье по данным на 2 апреля количество подтопленных талыми водами участков увеличилось до 258. Об этом сообщает МЧС России по Иркутской области.

- Подтоплены талыми водами 258 участков в 8 населенных пунктах и 3-х садоводствах, подтопленных жилых домов нет, отмечают спасатели.

Пожарные продолжают помогать также жителям села Хомутово в Иркутском районе. Там идет расчистка и углубление водоотводных каналов, возводят заградительные насыпи, откачивают воду с территории при помощи пожарных насосных станций, мотопомп, вакуумных автомобилей. За минувшие сутки с участков людей откачали более 19 тысяч кубометров воды.

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