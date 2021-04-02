Найден владелец волка, который бегал рядом с детским домом в Иркутске. Фото: питомник "К-9"

В Иркутске нашли владельца волка, который вечером, 1 апреля вместе с тибетским мастифом спокойно бегал рядом с детским домом в микрорайоне Ершовский. Напомним, о разгуливающем хищнике полицейским сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники вызвали на подмогу кинологов из питомника «К-9». Операция по отлову зверя длилась около 10 минут. После этого, его вместе с мастифом отвезли в питомник. Хозяин животных сам пришел в полицию через несколько часов.

- По словам мужчины, зверь является выведенным гибридом пса породы маламут и волком и содержится он в вольере частного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Владелец рассказал, что животное вместе с другой его собакой сбежали из вольера.

Однако, специалисты питомника уверены в том, что это был именно волк.

- Волк оказался еще молодой, ему всего около 1 года, - рассказал «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Но это не значит, что он не опасен. Он как раз мог напасть на ребенка. Хорошо, что дети успели вовремя закрыться в здании интерната. А вот на взрослого человека волк вряд ли стал бы нападать.

Сейчас полицейские проверяют информацию о том, что животное является метисом. Это покажет экспертиза. Кстати, то ли волка, то ли пса уже чипировали, поставили на учет и вернули хозяину.