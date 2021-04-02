В Байкальске могут создать сельхозкластер

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутскую область посетил Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. На встрече с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым обсуждались итоги работы с бизнес - сообществом в период пандемии, вопросы развития территорий региона, где решаются задачи по ликвидации накопленного экологического вреда, другие злободневные темы.

Омбудсмен представил губернатору программу «ИркутскМинипром», разработанную Институтом экономики роста имени Столыпина. Она призвана интенсифицировать в регионе так называемую «экономику простых вещей». Помимо создания промышленных парков, в ее основу положены своеобразные платформы роста. В отличие от особых экономических зон, территорий опережающего развития и других форм, до сих пор применявшихся в России, каждая такая платформа подразумевает наличие единой отраслевой экономической идеи и объединение ее участников в рамках цепочки кооперации.

- Готовы сделать историю под ключ, наполнить ее конкретными проектами, – сказал Борис Титов. – Например, речь может идти о деревообработке, ювелирных производствах, сельском хозяйстве и так далее.

Одна из идей – создать в Байкальске сельхозкластер. Предложение решено проработать совместно с ассоциацией дикоросов.

- Дикоросы в Байкальске - отличная идея. Возьмем в работу, - прокомментировал глава Приангарья.

Игорь Кобзев также предложил включить представителей Института экономики роста в состав правительственной рабочей группы, которая при тесном участии ВЭБ.РФ занимается программой развития Иркутской области.

- Мы с большим интересом рассмотрим эти направления, – сказал губернатор.- Сейчас деловая жизнь в регионе постепенно возвращается в привычное русло. Мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, ищем новые формы работы и взаимодействия.