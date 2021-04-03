Две ледовые переправы закрыли в Киренском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области закрыли еще две ледовые переправы - на реке Лена в Киренском районе вблизи села Улькан и между поселками Ния и Потапово. Из-за того, что днем тепло и выпадает мокрый снег, на льду скапливается вода, и он становится менее прочным.

- Специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие здесь движение автомобилей, на съездах возведены валы, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

В регионе осталось 27 ледовых дорог, за их состоянием следят ежедневно. Если появятся трещины, или лед станет тонким, ездить по ним запретят.

Автомобилистов просят быть осторожными и не выезжать на поверхность рек, озер и водохранилищ, если там нет специальной ледовой дороги. Это опасно для жизни.

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