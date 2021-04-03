Спасая сбережения, сибиряк отдал 272 тысячи лжебанкиру и лжеполицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аферисты придумывают новые, более сложные схемы, чтобы войти в доверие к жертвам. Так, на днях 29-летний мужчина из Усть-Кута отдал мошенникам 272 тысячи рублей, поверив, что ему звонят из банка и полиции.

- С ним связалась женщина и представилась сотрудницей службы безопасности кредитной организации, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Она сообщила о попытке списания с его счета крупной суммы. Следующим позвонил якобы сотрудник полиции, который все подтвердил и процитировал несколько статей Уголовного кодекса.

Сибиряк поверил и побежал к банкомату, чтобы снять деньги. Перевел их на "безопасные" ячейки, а точнее, на чужие номера телефонов, продиктованные лже-банкиршей. А затем перезвонил на горячую линию банка и выяснил, что на самом деле никто его сбережения не пытался украсть.

Тут же перезвонила аферистка и заявила на его претензию, мол, он едва не сорвал "спецоперацию по изобличению злоумышленников среди банковских служащих". А в его личном кабинете появилась заявка на кредит в 700 тысяч. Но брать "зеркальный" заем и переводить деньги неизвестно кому, якобы на сохранение, мужчина не стал. Засомневался.

- Он набрал номер , который высветился при звонке якобы сотрудника правоохранительных органов, и попал в отдел полиции, - добавили в областном ГУ МВД. - Ему разъяснили, что он стал жертвой аферистов, использующих услугу подмены номеров.

По похожей схеме обманули и работницу больницы из Братска. Женщина отдала аферистам 90 тысяч рублей. Полиция проводит проверки.