Еще 160 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 подхватили еще 160 человек. С начала распространения инфекции в регионе уже 62 411 заболевших. Госпитализировано на данный момент 1 434 сибиряков. Такие данные 4 апреля приводит оперативный штаб.

Увы, все больше жертв коронавируса. За сутки от ковида умерли еще 8 пациентов. В общей сложности от инфекции в Приангарье скончались 2 152 зараженных. Еще 264 ушли из жизни от болезней, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 2 человека.

Что касается приятных новостей, то увеличивается и число выздоровевших. Болезнь победили еще 192 сибиряка. Теперь тех, кто полностью поправился - 60 440. Медики по-прежнему советуют всем носить защитные маски в многолюдных местах.

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