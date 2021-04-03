«Спасибо, что пятеро детей не остались без мамы»: сибирячка спустя 30 лет разыскала врача и поблагодарила за свое спасение

Ольга Хомутова (слева) и спасенная ею Надежда Кудреватова 30 лет назад. Фото: личный архив героев публикации.

- Низкий вам поклон за то, что спасли меня. Если бы не вы, меня бы не было в живых, а мои дети остались бы сиротами, - рыдала в трубку 59-летняя Надежда Кудреватова из Забайкалья.

А на другом конце провода, не в силах ничего сказать от переполняющих эмоций, плакала врач Ольга Хомутова. Почти 30 лет назад, работая главврачом районной больницы, она буквально совершила подвиг: посреди ночи организовала прилет бригады медиков из Читы, чтобы они сделали умирающей Надежде, матери пятерых детей, сложную операцию. Но в темноте борт санавиации не смог бы приземлиться на территории села, а затягивать до утра было нельзя. Поэтому Ольга обратилась в авиаполк в 160 километрах от них с просьбой принять вертолет на военном аэродроме…

Надежде Кудреватовой сейчас 59 лет, у нее уже девять внуков. Фото: личный архив.

Врачей доставили вертолетом

Это было в 1993 году. Надежда Кудреватова с мужем и пятью детьми жила в глухой деревне Базаново. Вечером 8 февраля ей резко стало плохо, открылось сильное кровотечение. Женщина была на седьмом месяце беременности. Ближайшая больница - в соседнем селе Александровский Завод.

- Меня отправили туда на бензовозе, - вспоминает Надежда в разговоре с «КП»-Иркутск. - Мне было очень страшно. Я понимала, что могу не выжить…

Ее встретила на тот момент главврач районной больницы Ольга Хомутова. С первого взгляда поняла: ситуация очень серьезная, нужна операция. Но врачей-специалистов - акушера-гинеколога, анестезиолога, хирурга - в селе не было. Увы. А женщину надо спасать любой ценой!

- Я все это время оставалась в сознании, - рассказывает Надежда Кудреватова. - Помню, как Ольга Михайловна подбадривала меня: «Держись! Ради детей! Ты не должна оставить их одних». А сама кружила вокруг меня, звонила в Читу, пыталась вызвать помощь…

- Я поняла, что ребенка уже не спасти. А роженице срочно нужно было переливание крови, - говорит «КП»-Иркутск сама Ольга Хомутова. Спустя почти 30 лет она помнит эту историю, будто все было вчера. - Так получилось, что по группе крови и резус-фактору подходил мой муж. И он стал донором для Надежды.

Так пациентке поддержали жизнь, пока не приедут медики из Читы, чтобы провести операцию. Но как их вызвать? Это оказалось сложнее всего.

Дело в том, что от Читы до Александровского Завода - почти 500 километров. Быстро добраться врачи могли только на вертолете санавиации. Но ночью, в темноте, борт не сел бы, как обычно, на местном стадионе. А ждать до утра было немыслимо. Женщина умирала.

- И я приняла единственное верное на тот момент решение, - продолжает Ольга Хомутова. - Через военную телефонистку связалась с командиром авиаполка в городе Борзя, полковником Юрием Трегубенковым, и попросила принять вертолет с врачами… на военном аэродроме в 160 километрах от нашего села!

Разве могут на военном аэродроме вдруг посреди ночи принять борт санавиации? Пожалуй, кому-то другому такая просьба показалась бы неосуществимой. Но только не Ольге и не командиру. Мольбу о помощи он тут же принял в работу.

- Тогда он тоже совершил подвиг, - считает Ольга Хомутова. - Трудно представить, как в те времена Юрию Петровичу удалось выйти на генеральный штаб Минобороны в Москве и убедить в том, что необходимо срочно согласовать посадку вертолета…

Но все получилось.

«Пусть вылетают», - пришел заветный ответ из столицы.

Обрадовавшись, Ольга снова перезвонила медикам в Читу, чтобы формировали бригаду. Оставалась только одна проблема: между военным аэродромом и Александровским Заводом - еще 160 километров, а это три часа пути, если не дольше. Как никак, зима, дороги заснеженные, темно. А на счету каждый миг!

Но и тут врач не растерялась. Договорилась, чтобы в военном авиаполку встретили медиков на машине и повезли их в село к пациентке, а сама навстречу отправила скорую помощь, чтобы забрать их по пути. Так удалось выиграть целых полтора часа.

- Медики приехали в пять утра и сразу провели Надежде операцию, - вспоминает Ольга Хомутова. - Спасена!

В те же сутки пациентку доставили вертолетом санавиации в Читу, лечиться под наблюдением врачей. Ольга облегченно выдохнула - дети не останутся без мамы.

Семья у Надежды очень большая, на этом снимке только ее часть - две дочки и супруг. Фото: личный архив.

Многодетная мать всю жизнь благодарна за спасение

Через месяц Надежда выписалась. Вернулась домой. Все эти годы посвятила семье, вместе с мужем воспитывала сначала детей, затем внуков - их у нее уже девять! О том, как ее буквально вытащили с того света, не забывала ни на миг. Разве такое запамятуешь?

- В 2015 году у нас сгорел дом, и мы переехали из Базаново в Александровский завод, где мне и спасли тогда жизнь, - вспоминает Надежда. - Ольга Михайловна на тот момент уже уехала оттуда. Но через общую знакомую мне удалось разыскать ее номер телефона. Конечно, мне хотелось сказать ей искреннее спасибо! Если бы она тогда не помогла врачам добраться к нам на вертолете, мне бы не жить - очень много крови потеряла. Дети тогда совсем маленькие были: младшей всего три годика, остальные - школьники…

Одна из ее дочерей, кстати, тоже решила лечить людей: она работает медсестрой в Чите, в пандемию трудилась в красной зоне.

А еще, конечно, Надежда благодарна всем, кто тогда участвовал в «спецоперации» по ее спасению: анестезиологу и акушер-гинекологу, которые провели срочную операцию, медикам, выходившим ее в больнице, и, разумеется, военным, принявшим в критический момент столь ответственное решение.

- Юрий Петрович стал генерал-лейтенантом, Героем Российской Федерации. Хотелось бы поблагодарить его за то, что тогда откликнулся и помог спасти жизнь Надежде, - говорит Ольга Хомутова.

Врач Ольга Хомутова уже на пенсии, но дома не сидит - занимается общественной деятельностью. Фото: личный архив.

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