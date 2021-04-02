«Дочка родилась на 24 неделе, весом 670 гр»: полицейские довезли до роддома беременную и спасли ее с ребенком жизни

Инспекторы Николай Зеленкин и Дмитрий Дондоков. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

«Помогите, я кажется, рожаю», - с такой необычной просьбой обратилась к инспекторам ГИБДД из Улан-Удэ Дмитрию Дондокову и Николаю Зеленкину пассажирка автомобиля. Все произошло 17 ноября 2020 года. Вырулив из плотного потока машин на обочину, муж женщины, который находился за рулем, сам остановился перед их патрульным экипажем.

- У меня начались схватки, и мы сами решили доехать в роддом, - корчась от боли, рассказывала женщина, когда полицейские пересаживали в свою машину. – По пути попала в огромную пробку.

На время менять профессию и принимать роды Дмитрию и Николаю не пришлось. Хотя они уже были готовы и к такому развитию событий. Вместо этого инспекторы, включив мигалку, домчали женщину в Железнодорожную больницу за пять минут.

- Уже у дверей женщина сказала, что не может идти сама, - рассказывает Дмитрий Дондоков. – Тогда Николай взял ее на руки и занес в здание больницы, где передал врачам.

После этого напарники уехали обратно на патрулирование и забыли про этот случай. А спустя четыре месяца та самая роженица сама нашла полицейских через соцсети, чтобы поблагодарить их за помощь.

- У меня были преждевременные роды, - говорит молодая мама. – Моя дочка решила появиться на свет на 24 неделе беременности, но все прошло хорошо. Наша бусинка родилась весом всего в 670 граммов.

Три месяца девочка провела в реанимации, еще месяц на реабилитации под наблюдением врачей. После того, как кроху выписали, ее мать решила разыскать спасителей.

- Сейчас дочка весит уже 4 кг, - не нарадуется женщина. – Спасибо полицейским! Пусть хранит их Бог на своем посту, здоровья им и их родным. Если бы не они, эти лишние минуты могли оказаться для нашей семьи самыми страшными.

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