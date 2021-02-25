Иркутские полицейские доставили роженицу в роддом с мигалками

Инспекторы Егор Кузнецов (слева) и Валерий Убодиев с роженицей, которой они помогли быстро добраться до перинатального центра Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из автомобилей выехал из потока и резко затормозил перед иркутскими инспекторами ГИБДД Валерием Убодиевым и Егором Кузнецовым, в тот момент, когда они дежурили на перекрестке улиц Декабрьских Событий и Тимирязева. Из машины выскочила женщина и взволнованно обратилась к полицейским.

- «Помогите, у моей сестры начались схватки», - сказала она. - Кажется, скоро родит прямо в машине!».

Напарники, не теряя ни секунды, сказали женщине садиться обратно за руль и ехать за ними. А сами сели в патрульную машину, включили мигалку и на всех порах поехали впереди, расчищая дорогу. Буквально через пять минут экипаж сопроводил автомобиль с кричащей от боли роженицей к дверям перинатального центра. Там ее приняли медики и доставили в родильное отделение. Вскоре у женщины появилась на свет здоровая дочурка.

В очередной раз Валерий Убодиев с Егором Кузнецовым встретились с уже с молодой мамочкой в день ее выписки. Узнав, когда женщина с малышкой едет домой, полицейские приехали на встречу с подарками для девочки.

- Решили подарить ребенку детское автокресло, - рассказывают инспекторы. - Чтобы с первых дней жизни малышка была в безопасности во время поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истекал кровью в машине: иркутский полицейский спас жизнь 2-летнему мальчику, доставив его в больницу (Подробности)

Иркутские полицейские спасли жизнь ребенку, доставив его в больницу (Подробности)

С сиреной и маячками: полицейские Иркутска довезли теряющего сознание ребенка в больницу (Подробности)