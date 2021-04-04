Восемь человек умерли за сутки от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жертв коронавируса в Иркутской области продолжает увеличиваться. За сутки от опасной инфекции скончались еще 8 человек. С весны прошлого года, с начала распространения инфекции в Приангарье ушли из жизни 2 152 зараженных. Еще 264 умерли от болезней, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 2 человека.

Число заболевших в Приангарье, тем временем, продолжает расти. За сутки коронавирус нашли у 160 сибиряков. Всего, регионе уже 62 411 заболевших. Лечение в больницах продолжают 1 434 человек. Это данные оперштаба за воскресенье, 4 апреля.

Есть и приятные новости. Увеличивается в регионе и число выздоровевших. Болезнь победили еще 192 пациента. Полностью поправились 60 440 пациента. Медики по-прежнему советуют всем носить защитные маски в многолюдных местах.

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