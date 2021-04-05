Погода в Иркутске: 5 апреля сильных осадков не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 5 апреля будет с переменной облачностью. Существенных осадков, по данным синоптиков, сегодня не ожидается. Ветер дует с северо-запада, северо-востока со скоростью 4-9 м/с.

- Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов, - сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня составляет 729 миллиметров ртутного столба. Для данного времени года это норма. Что касается погоды по области, то 5 апреля в Приангарье местами может пойти мокрый снег и просто снег.

В регионе возможно порывы ветра до 14 м/с. Днем сибиряков ждет +6..+11, но если небо закроют облака, будет всего +2 или доже -3. На севере +2…-3, а при облачности до -11. Такие показатели ожидаются в Катангском районе.

Читайте также:

Из-за весеннего паводка 179 участков остаются подтопленными в Иркутской области. За сутки вода пришла еще в два садоводства в Иркутске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08