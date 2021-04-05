Пять автомобилей сгорели 5 апреля в гаражном кооперативе в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около пяти утра пятого апреля пожарным Иркутска сообщили о возгорании в гаражном кооперативе на улице Розы Люксембург в микрорайне Ново-Ленино. Когда сотрудники МЧС приступили к тушению, полностью в огне уже было два бокса, занялась крыша еще четырех. Внутри находились автомобили – грузовые и легковые.

- В 7.10 утра 5 апреля пожар локализован на площади 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Огнем уничтожены 5 автомобилей.

На месте в ликвидации пожара и его последствии до сих пор задействованы 16 человек на пяти спецмашинах. О пострадавших в данном пожаре не сообщается.

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