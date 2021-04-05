В Иркутске обновят парк спецтехники

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Комплексное обновление парка спецтехники произойдет на муниципальном предприятии «ИркутскАвтодор» до конца 2021 года. Об этом мэр областного центра Руслан Болотов заявил на совещании, которое состоялось в администрации города. В настоящее время муниципалитет прорабатывает различные варианты приобретения техники с привлечением кредитных средств.

- Парк городских муниципальных предприятий нуждается в масштабном обновлении, - подчеркнул Руслан Болотов. - От этого зависит чистота на улицах, качество и безопасность пассажирских перевозок, уровень инфраструктуры в целом.

Мэр поручил профильным комитетам администрации и предприятиям проработать различные варианты финансового решения поставленной задачи. Наработки уже есть. В ближайшее время «ИркутскАвтодор» объявит конкурс по привлечению банковской организации, которая сможет предоставить оптимальное лизинговое предложение.

Как сообщил директор «ИркутскАвтодора» Михаил Малыхин, в лизинг планируется приобрести 38 различных специальных автомобилей отечественного производства. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, механизированные снегоуборщики и другие установки.

– Обновление существенно улучшит качество уборки и содержания городских дорог, позволит увеличить скорость выполняемых мероприятий. Также должны снизиться затраты на ремонт и содержание автопарка, что положительно отразится на финансовом положении предприятия, – отметил Михаил Малыхин.

Напомним, что сейчас на балансе муниципального предприятия находится 231 единица техники, из них 102 эксплуатируются более 10 лет. Общий износ парка составляет порядка 80%. За последние пять лет было закуплено всего 7 новых машин. Ситуация начала меняться только прошедшей зимой, когда на средства «ИркутскАвтодора» приобрели 3 новые комбинированные дорожные машины производства Кемеровского опытного ремонтно-механического завода. В рамках зимнего содержания дорог эта техника наиболее востребована. В частности, она эффективна при оперативной уборке снежных отвалов. В целом такие машины многофункциональны, могут выполнять сразу несколько видов работ.