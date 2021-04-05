Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства в пострадавшем от наводнения Тулуне

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил пострадавший в 2019 году от наводнения Тулун. Глава региона проверил, как в городе продвигается строительство социальных объектов, жилья, необходимой

инфраструктуры, и поручил наращивать темпы возведения объектов.

В микрорайоне Березовая Роща в рамках социального партнерства строится школа на 1275 мест. На площадке трудятся 240 человек. Губернатор поручил увеличить количество рабочих до шестисот. Задача – сдать объект в эксплуатацию до конца года.

Кстати, недавно в Березовой Роще несколько семей получили ключи от индивидуальных домов. Игорь Кобзев поздравил новоселов. Большинство переселенцев из аварийных домов уже справили новоселье и в микрорайоне Угольщиков. Глава Приангарья пообщался с владельцами квартир. Недоделки, о которых они рассказали, подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств.

- До 1 июля все замечания по жилью должны быть исправлены, - подчеркнул губернатор.

В микрорайоне Угольщиков сейчас завершается строительство детского сада "Светлячок", который рассчитан на 140 ребят. Заканчивается внутренняя отделка, идет закупка оборудования. Штат сотрудников укомплектован, открыт набор детей в группы. Планируется, что учреждение начнет работу в июне.

На этапе строительства в Тулуне сейчас еще 2 детских сада, один - проектируется. Также возводится трехэтажная школа в микрорайоне Шахты.

- В Тулуне заметно ускорены темпы строительства и восстановления объектов. Но мы продолжим держать руку на пульсе. Правительство мониторит ситуацию в еженедельном режиме. Важно максимально решить все поставленные задачи в рамках нынешнего строительного сезона, - сказал Игорь Кобзев.