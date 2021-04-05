В Иркутске пройдет международный Слата-марафон

Фото ООО «Маяк»

В День молодежи, 27 июня, региональная торговая сеть проведет III Иркутский международный Слата-марафон. Забег традиционно пройдет по историческому центру города. Участники стартуют от памятника Александру III и здесь же финишируют. В этом году впервые в рамках мероприятия создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего участникам на выбор предложат четыре дистанции – не требующий специальной подготовки трехкилометровый фан-ран, мини-марафон - 10 км, полумарафон - 21 км и настоящий марафон в 42 км — для самых опытных бегунов. Также предусмотрена трасса для любителей скандинавской ходьбы и дистанция для самых маленьких участников.

фото ООО «Маяк»

Для бегунов и болельщиков организуют яркую развлекательную программу.

- Иркутский международный Слата-марафон в этом году, безусловно, самое ожидаемое летнее спортивное событие для всех жителей Приангарья. Поклонников здорового образа жизни с каждым годом становится все больше. А так как праздник планируется провести в День молодежи, мы ожидаем среди его участников максимально возможное количество представителей этой возрастной категории, - отметил представитель оргкомитета мероприятия Артем Детышев.

Как сообщила руководитель департамента по связям с общественностью ГК «Слата» Яна Абалымова, по итогам марафона каждый его участник получит памятную медаль. Для самых маленьких подготовят сладкие подарки. Официальный сайт мероприятия заработает в середине апреля. О регистрации и предварительных тренировках будет сообщено дополнительно.