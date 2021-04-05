КамАЗ насмерть сбил 20-летнего рабочего на трассе под Братском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Страшная авария произошла 3 апреля в Падунском районе Братска. Водитель КамАЗа, который ехал по федеральной трассе Вилюй в сторону жилого района Энергетик, съехал с дороги и врезался в ограждение. После этого он сбил двух дорожных рабочих, которые в этот момент чистили снег у электроопоры.

- От полученных травм 20-летний рабочий скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Другой 19-летний рабочий с различными травмами доставлен в больницу.

Чтобы выяснить все обстоятельства аварии, полиция разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП. Автомобилистов, у которых есть запись видеорегистратора момента наезда, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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