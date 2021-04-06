167 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна – места в больницах есть, препараты тоже, выздоравливает большинство из заразившихся. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 6 апреля возросло до 62 739, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 167 человек.

- В ковидных госпиталях Приангарья 6 апреля медики лечат 1387 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За последние 24 часа отрицательные результаты тестов пришли 236 лечившимся от новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровели уже 60 744 человека. Увы, сделать это получилось не у всех подцепивших заразу. Только за сутки умерли еще 8 человек: 7 из них из-за COVID-19, еще один с таким же диагнозом от иных болезней. С тех пор, как в наш регион пришел коронавирус, Иркутская область потеряла уже 2432 жителя: причиной смерти коронавирус стал в 2167 случаях, еще 265 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые привели к летальному исходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08