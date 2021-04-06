В 2021 году в Иркутской области строят 16 детских садов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Сразу 16 детских садов на 2265 мест возводят в 2021 году в Приангарье

в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, из 16 детсадов пять строится по соглашению между Минпросвещения России и правительством региона в Тайшете, Саянске, Иркутске, еще два - в Тулуне. Плюс 11 объектов включат в дополнительное соглашение, из них четыре предусмотрено в Иркутском районе, по одному в Братском, Эхирит-Булагатском, Нижнеудинском, Зиминском районах, Усолье-Сибирском, Иркутске и Тулуне.

- Отмечу, что выполнение национальных проектов – общая ответственность. В данном случае – это реализация в 2021 году мероприятий нацпроекта «Демография» по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По информации заместителя министра просвещения РФ Андрея Николаева, на создание 255 тысяч мест в дошкольных учреждениях в масштабе страны из федерального бюджета выделена колоссальная сумма.

- Иркутская область участвует во всех наших проектах, в том числе, достаточно успешно по детским садам, – сказал он на совещании, которое прошло в формате видеоконференции.

На заседании были озвучены и данные по строительству школ. Глава региона сообщил, что в этом году в Приангарье возводятся учреждения, рассчитанные в общей сложности на 9186 мест. Для Иркутской области это один из самых высоких показателей за последние несколько лет.