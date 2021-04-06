Число подтопленных участков в Иркутской области снизилось до 137 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным на 6 апреля в Иркутской области подтопленными талыми водами остаются 137 участков в пяти населенных пунктах. На них проживают 364 человека, к счастью, подтопленных домов нет.

- За сутки от воды освободились 23 участка, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В их числе 19 участков в садоводствах города Иркутска и 4 участка в селе Хомутово.

По данным спасателей, откачка воды из подвалов и придомовых территорий сегодня производится силами администраций районов. Но накануне помощь им оказывали и сотрудники МЧС, они организовывали откачку воды с помощью пожарных насосных станций, мотопомп, расчищали водоотводные каналы, сооружали заградительные насыпи.

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