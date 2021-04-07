Погода в Иркутске: 7 апреля температура воздуха выше климатической нормы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 апреля будет не по-апрельски теплой. По данным Яндекса, сегодня температура воздуха в городе будет аж на 13 градусов выше нормы. Стоит отметить, что о мощном потеплении синоптики накануне предупреждали.

Перейдем к точным цифрам: погода в Иркутске 7 апреля будет с небольшой облачностью, столбики уличных термометров в разгар дня покажут +14…+16. Кстати, рекорд 7 апреля образца 2009 года нынешний день, вероятно, не побьет – тогда было +17. Осадков сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают сегодня, дует небольшой ветер с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Что касается погоды по области, то в регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра 2-7 м/с, иногда порывы до 13. Температура воздуха в Приангарье +13…+18. Однако, если набегут облака +3…+8.

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