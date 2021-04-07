Пробки в Иркутске в 8 баллов образовались утром 7 апреля. Фото: яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 7 апреля утром Яндекс оценивает в 8 баллов. Заторы сегодня образовались на подъездных путях к Иркутному, Глазковскому, а также Академическому мосту. Да и перед плотиной движение также затруднено, но не так сильно как на первых трех переправах.

- Пробки в Иркутске 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

А пока медленно продвигаются автомобили и автобусы по улицам Олега Кошевого, Трактовой, Сурнова, Рабочего Штаба, Маяковского, Лермонтова, Старо-Кузьмихинская, Академическая. Есть участки с заторами на улицах Байкальская, Декабрьских Событий, Карла Маркса.

Читайте также:

Таксист насмерть сбил 20-летнего парня и свалил вину на случайного очевидца. Определить виновника аварии, которая произошла в Иркутской области, удалось после проведения экспертизы (подробности)