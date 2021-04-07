Подтопленными 7 апреля остаются 53 участка в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

84 участка за сутки освобождены от талых вод в Иркутской области. Так, 7 апреля, остаются под водой только 53 участка. Это земли в селе Хомутово, деревне Мамоны Иркутского района, селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также в городе Нижнеудинске.

- Люди живут только на 38 из этих участков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Подтопленных жилых домов нет.

Также в зоне подтопления находятся 42 участка в садоводствах Иркутского района, поэтому там сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Работы по откачке воды из подвалов по просьбе жителей продолжаются, участвую 69 человек, также помощь оказывают психологи МЧС.

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